На школьные автобусы в Белгородской области установили станции РЭБ

Они защитят детей от беспилотников
На школьные автобусы в Белгородской области установили 55 станций РЭБ. Они помогут защитить детей от украинских дронов.
Оборудование установили на транспорте, который ездит по приграничным районам области - Волоконовскому, Валуйскому, Шебекинскому, Борисовскому и Белгородскому.
В Белгородский район передали 27 таких станций для автобусов в десяти населённых пунктах.
"Понимаем, что с РЭБами будет спокойнее возить детей в школы. Продолжаем эту работу дальше", - написал у себя "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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