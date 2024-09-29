На школьные автобусы в Белгородской области установили станции РЭБ

Они защитят детей от беспилотников

На школьные автобусы в Белгородской области установили 55 станций РЭБ. Они помогут защитить детей от украинских дронов.

Оборудование установили на транспорте, который ездит по приграничным районам области - Волоконовскому, Валуйскому, Шебекинскому, Борисовскому и Белгородскому.

В Белгородский район передали 27 таких станций для автобусов в десяти населённых пунктах.

"Понимаем, что с РЭБами будет спокойнее возить детей в школы. Продолжаем эту работу дальше", - написал у себя "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

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