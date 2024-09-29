ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На школьные автобусы в Белгородской области установили станции РЭБ

19:20
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Они защитят детей от беспилотников

На школьные автобусы в Белгородской области установили 55 станций РЭБ. Они помогут защитить детей от украинских дронов.

Оборудование установили на транспорте, который ездит по приграничным районам области - Волоконовскому, Валуйскому, Шебекинскому, Борисовскому и Белгородскому.

В Белгородский район передали 27 таких станций для автобусов в десяти населённых пунктах.

"Понимаем, что с РЭБами будет спокойнее возить детей в школы. Продолжаем эту работу дальше", - написал у себя "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Установка станции РЭБ на школьный автобус
Установка станции РЭБ на школьный автобус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.