В Рязанской области ввели режим ЧС из-за горящей травы

Есть угроза распространения огня на жилые дома
Режим ЧС ввели в Спасском районе Рязанской области из-за горящей сухой травы. В Центральной России вот уже месяц стоит летняя погода без дождей.
Как сообщил глава региона Павел Малков, огонь уже уничтожил десять жилых домов в Воскресеновке. В области сохраняется пятый класс пожарной опасности.
Природные пожары начинаются, в том числе из-за обрыва проводов. Сухая трава и листва загораются от искр, сильный ветер быстро разгоняет огонь.
Малков попросил жителей не ходить в лес и не жечь мусор на дачных участках.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также: