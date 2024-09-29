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В Рязанской области ввели режим ЧС из-за горящей травы

18:30
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Есть угроза распространения огня на жилые дома

Режим ЧС ввели в Спасском районе Рязанской области из-за горящей сухой травы. В Центральной России вот уже месяц стоит летняя погода без дождей.

Как сообщил глава региона Павел Малков, огонь уже уничтожил десять жилых домов в Воскресеновке. В области сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Природные пожары начинаются, в том числе из-за обрыва проводов. Сухая трава и листва загораются от искр, сильный ветер быстро разгоняет огонь.

Малков попросил жителей не ходить в лес и не жечь мусор на дачных участках.

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