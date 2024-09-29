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На южные регионы России обрушились пыльные бури

19:57
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Песочный шлейф может накрыть и Центральную Россию

Пыльные бури накрыли несколько регионов на юге России, сообщает портал "Метеовести". Это достаточно редкое природное явление для конца сентября.

Пыльная буря накрыла курортный город Ейск
Красноярск накрыла пыльная буря

Зона пыльных бурь охватила Ростовскую, юг Волгоградской, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан. Есть угроза распространения неблагоприятных явлений в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, специалисты не исключают, что песочный шлейф может долететь на следующей неделе до Черноземья и Центральной России.

Первый месяц осени в центральных регионах страны выдался чрезвычайно сухим и по-летнему тёплым. В Московской области первый дождь прошёл в ночь с 27 на 28 сентября, до этого осадки выпадали в 20-х числах августа.

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