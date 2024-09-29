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Москвичам пообещали аномальную погоду в начале октября

22:47
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Будет по-летнему тепло и сухо

На следующей неделе в Москве будет по-летнему тепло и сухо. Для начала октября – это аномальная погода, утверждают специалисты.

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По данным Гидрометцентра, начиная со вторника дневная температура составит от 17 до 23 градусов, дождей не ожидается вплоть до выходных.  

Единственным прохладным днём с температурой, близкой к климатической норме, станет понедельник, 30 сентября. В этот день столбики термометров не поднимутся выше 14-ти градусов.

Москвичи назвали нынешний сентябрь четвёртым месяцем лета. В этом году первый месяц календарной осени в столичном регионе выдался чрезвычайно сухим и тёплым, а в некоторые дни даже жарким. Дождей в Москве не было с 23 августа по 27 сентября.

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