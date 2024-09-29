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Израиль нанёс мощные удары по Йемену

20:59
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Есть погибшие

Израиль нанёс мощные удары с воздуха по Йемену. Были атакованы топливные терминалы и инфраструктура в порту Ходейда, который находится под контролем йеменских хуситов. Удары привели к сильным взрывам и пожарам в порту.

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Погибли не менее четырёх человек, 29 пострадали, сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения в сформированном йеменскими повстанцами правительстве.

Как сообщили израильские военные, объекты использовались для доставки вооружения из Ирана и являлись важнейшим источником дохода для хуситов.

Накануне Израиль ударил по Бейруту и ликвидировал лидера иранского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллу. Вместе с ним погибли несколько командиров движения. В связи с этим Иран объявил пятидневный траур.

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