Израиль нанёс мощные удары по Йемену

Есть погибшие

Израиль нанёс мощные удары с воздуха по Йемену. Были атакованы топливные терминалы и инфраструктура в порту Ходейда, который находится под контролем йеменских хуситов. Удары привели к сильным взрывам и пожарам в порту.

Погибли не менее четырёх человек, 29 пострадали, сообщает Al Jazeera со ссылкой на представителя Министерства здравоохранения в сформированном йеменскими повстанцами правительстве.

Как сообщили израильские военные, объекты использовались для доставки вооружения из Ирана и являлись важнейшим источником дохода для хуситов.

Накануне Израиль ударил по Бейруту и ликвидировал лидера иранского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллу. Вместе с ним погибли несколько командиров движения. В связи с этим Иран объявил пятидневный траур.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram