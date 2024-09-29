25 человек пострадали в аварии автобуса с грузовиком на Кубани

Автобус после столкновения загорелся
25 человек пострадали во время дорожной аварии на Кубани. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. ДТП произошло в районе станицы Старокорсунской.
Как сообщает муниципальный центр управления, автобус вёз болельщиков гандбольной команды, в нём находились 49 человек.
После столкновения автобус загорелся и практически полностью сгорел. Большинство пострадавших получили ожоги.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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