25 человек пострадали в аварии автобуса с грузовиком на Кубани

Автобус после столкновения загорелся

25 человек пострадали во время дорожной аварии на Кубани. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. ДТП произошло в районе станицы Старокорсунской.

Как сообщает муниципальный центр управления, автобус вёз болельщиков гандбольной команды, в нём находились 49 человек.

После столкновения автобус загорелся и практически полностью сгорел. Большинство пострадавших получили ожоги.

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