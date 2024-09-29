ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

25 человек пострадали в аварии автобуса с грузовиком на Кубани

21:50
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Автобус после столкновения загорелся

25 человек пострадали во время дорожной аварии на Кубани. Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. ДТП произошло в районе станицы Старокорсунской.

Как сообщает муниципальный центр управления, автобус вёз болельщиков гандбольной команды, в нём находились 49 человек.

После столкновения автобус загорелся и практически полностью сгорел. Большинство пострадавших получили ожоги.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.