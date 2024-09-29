Учительницу из Узбекистана оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение ребёнка

Суд оштрафовал педагога, избившую ученика за просьбу вести урок на русском языке
В Узбекистане учительницу, избившую ученика за просьбу вести урок на русском языке, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщило издание "Газета.uz"
В суд женщину доставили из спецприёмника, где она отбывала наказание в виде семи суток за другой инцидент — драку с замдиректора школы. Также, по данным издания, директор учебного заведения была уволена на следующий день после избиения ученика. Выяснилось, что она взяла на работу скандальную учительницу без оформления документов.