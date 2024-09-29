Учительницу из Узбекистана оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение ребёнка

Суд оштрафовал педагога, избившую ученика за просьбу вести урок на русском языке

В Узбекистане учительницу, избившую ученика за просьбу вести урок на русском языке, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщило издание "Газета.uz"



В суд женщину доставили из спецприёмника, где она отбывала наказание в виде семи суток за другой инцидент — драку с замдиректора школы. Также, по данным издания, директор учебного заведения была уволена на следующий день после избиения ученика. Выяснилось, что она взяла на работу скандальную учительницу без оформления документов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram