ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Учительницу из Узбекистана оштрафовали на 50 тысяч рублей за избиение ребёнка

23:33
  • воскресенье
  • 29 сентября 2024

Суд оштрафовал педагога, избившую ученика за просьбу вести урок на русском языке

В Узбекистане учительницу, избившую ученика за просьбу вести урок на русском языке, оштрафовали на 50 тысяч рублей. Об этом в воскресенье, 29 сентября, сообщило издание "Газета.uz"

В суд женщину доставили из спецприёмника, где она отбывала наказание в виде семи суток за другой инцидент — драку с замдиректора школы. Также, по данным издания, директор учебного заведения была уволена на следующий день после избиения ученика. Выяснилось, что она взяла на работу скандальную учительницу без оформления документов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.