Несмотря на ранения, продолжили бой: новые подвиги российских военных

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Гвардии старший лейтенант Роман Яманов в составе экипажа танка Т-80 оказывал огневую поддержку российским штурмовым группам. В ходе боя Роман своевременно обнаружил пехоту и бронетехнику противника на позициях и отдал приказ на их уничтожение, но наш танк был атакован с воздуха, бойцы получили осколочные ранения. Несмотря на это, экипаж продолжил бой, сломив сопротивление неонацистов.

Гвардии ефрейтор Александр Попов обеспечивал устойчивой связью мотострелковое подразделение. В ходе артобстрела со стороны противника была повреждена станция, которая давала электроэнергию на командно-наблюдательный пункт. Под вражеским огнём Александр в одиночку выявил неисправность и восстановил аппаратуру. Координаты противника были переданы артиллеристам и наши военные нанесли сокрушительный удар по опорным пунктам боевиков.

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