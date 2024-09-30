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Страшное ДТП с автобусом в Краснодарском крае: более 30 пострадавших. Последние данные

08:45
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено в Краснодаре после крупного ДТП. Накануне вечером в районе станицы Старокорсунской большегруз выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым автобусом, в котором ехали около 50 человек.

После удара вспыхнул пожар. К счастью, все пассажиры успели покинуть салон автобуса, им на помощь пришли местные жители. Водитель фуры погиб на месте. Пострадали более 30 человек, в том числе, дети. Семеро госпитализированы, двое в тяжелом состоянии.

В настоящее время на месте происшествия работают представители Следственного комитета.
 

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ДТП с автобусом в Краснодарском крае
ДТП с автобусом в Краснодарском крае
ДТП с автобусом в Краснодарском крае
ДТП с автобусом в Краснодарском крае
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