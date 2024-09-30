Последние новости о ходе спецоперации

Успешное наступление на позиции ВСУ ведут российские военные в зоне СВО. Сокрушительные удары по врагу наносит армейская авиация. Не дают противнику поднять головы артиллерийские расчеты, надежно прикрывая наземные подразделения.

В ходе стремительного наступления штурмовики Южной группировки освободили населенный пункт Острое Донецкой Народной республики. Российские военные атаковали опорный пункт ВСУ и вынудили противника сдаться, а затем приступили к зачистке населенного пункта. Работали максимально быстро, что позволило застать противника врасплох.

"Мы освободили когда до конца Красногоровку через три дня, пока противник не опомнился, мы зашли в Острое. Оно под нашим контролем. Сейчас занимаемся дальше, настраиваем логистику, строим оборону и готовимся к дальнейшему наступлению", - говорит Александр Трошин, командир батальона, Герой России.

Кадры боевой работы штурмовых подразделений группировки "Центр" на Авдеевском направлении (см. видео). При поддержке авиации и артиллерии наши военные полностью освободили от боевиков ВСУ город Новогродовка. Работали небольшими группами, умело обходя замаскированные блиндажи противника в лесополосе. Передвижение расчетов и координацию огня артиллерии вели операторы беспилотников.



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