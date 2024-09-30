Российские военные продолжают выдавливать противника из приграничья

Эффективную поддержку с воздуха обеспечивают беспилотники

В Курской области российские военнослужащие группировки "Север" непрерывно выдавливают врага из приграничных районов. На одном из направлений успешно действуют морские пехотинцы.

В ходе стремительного штурма уничтожена боевая техника, ликвидированы огневые точки и скопление живой силы противника. Эффективную поддержку с воздуха наземным подразделениям обеспечивают операторы беспилотников. В круглосуточном режиме они ведут разведку основных узлов сопротивления и мест передвижения противника.

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