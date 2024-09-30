Сегодня отмечается вторая годовщина

Сегодня знаменательный день — два года со дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. Именно 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вхождении новых регионов в состав нашей страны на правах субъектов. До этого жители на референдумах сделали выбор - быть вместе со своей исторической родиной. День воссоединения стал символом национальной гордости для всех россиян.

Свои среди своих. Флаги всех регионов России в огромном сердце – символ любви и поддержки, которую луганские ученики почувствовали от соотечественников со всей страны. В 2014 году школа №51 была разрушена авиаударом ВСУ. Спустя 10 лет Москва помогла восстановить здание и теперь здесь опять звучат детские голоса.

"Дети побывали в разных уголках России, и они видят, насколько она красива, насколько она обширная, классная", - говорит Николай Ермоленко, региональный координатор проекта "Навигатор детства".

Луганские березы и луганский характер – основа неотъемлемая часть России. День воссоединения с Родиной – это восстановление исторической справедливости для местных жителей.

"Такая дата есть в нашей истории, такая дата очень важна в нашей истории. С этого момента мы вернулись наконец-то домой", – говорит Руял Алиев председатель совета регионального отделения "Движение первых" ЛНР.

Два года назад в новых регионах прошел референдум о вхождении в состав России. В Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской области "за" проголосовали более 90% жителей. На Херсонщине - 87. Люди выбрали безопасное и стабильное будущее.

"Пенсии стала больше получать, материальная сторона стала лучше, уже имею возможность купить что хочу, это во-первых. А во-вторых, нас оберегает России, я очень довольная, что мы воссоединились с Россией. Появилось чувство уверенности, чувство стабильности и того, что мы идем в правильном направлении".

Движение идет семимильными шагами. За два года построено и отремонтировано более 20 тысяч объектов. Все это инфраструктура для жизни – от простых котельных до школ, больниц и детских садов. Местных жителей поражают даже маленькие фельдшерские пункты в небольших поселках

"Быстро, за 5 или 6 дней построили. Быстро, я думала, так быстро никогда не строят. У меня там будет теперь и канализация и вода", - говорит Тамила Солоп, заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Кризское

В Донецке в рекордные сроки построен Перинатальный центр. Здесь могут принять до 7 тысяч родов в год.

"Мы видим, что люди начинают возвращаться, и это для нас очень приятный сигнал. Нужно отметить, что с 3 апреля здесь уже прошло почти 700 родов", - говорит Анна Железная, главный врач ГБУ ДНР "ДРПЦ им. проф. В.К. Чайки".

Первых курсантов зачислили в только что построенное Нахимовское училище в Мариуполе. Сюда уже поступают дети со всей страны.

"Мы из города Севастополя, из морского города, и мы очень патриотично относимся к воспитанию моряков для нашей Родины, поэтому появилась возможность поступить в такое замечательное училище, тем более оно новое, оно просто совершенное".

Возрождение переживает промышленность. Вновь плавит сталь старейший в Донбассе металлургический завод в Енакиево. Перезапущено производство на Харцызском трубном заводе, который уже обеспечил строительство водовода "Дон-Донбасс". А сталь-канатный завод "Силур", где производят тросы для лифтов, кранов и шахт поставляет свою продукцию по всей стране.

Построены 3 тысячи километров дорог, в том числе маршрут из Ростова через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области в Крым. Трасса стала основой для развития туризма вокруг Азовского моря.

Большую роль в возрождении сыграла шефская поддержка регионов со всей страны. Одним из первых руку помощи протянул Крым. Гуманитарные грузы, восстановление инфраструктуры, аграриям передали семена российской селекции, в КФУ обучают управленцев, тысячи детей из зоны СВО отдохнули на полуострове и тысячи людей получили здесь медицинскую помощь. Уже к 2030 году по поручению президента новые субъекты должны будут достичь общероссийского уровня жизни. Путь интеграции, по которому прошёл Крым, теперь пройдет и Новороссия, и тоже станет надежной опорой юга России.

Никита Васильев

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