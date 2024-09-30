Подполье подтвердило поражение нескольких колонн ВСУ и объектов в Киеве

ВС России нанесли более десятка ударов по украинской столице

ВС России нанесли беспрецедентное число ударов по Киеву. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев насчитал не менее десяти прилетов по объектам в украинской столице.

Как сообщил Лебедев агентству РИА Новости, удары наносились сериями. Кроме целей в Киеве, поражены также объекты в его пригородах и в городах Житомир и Смела в Черкасской области.

Под удар ВС России попали несколько колонн ВСУ. В районе Кривого Рога поражено два скопления украинских военных: одна колонна на выходе из города, другая на входе в Берислав. Удары нанесены по украинским военным в Виннице, а также по колонне ВСУ и складу в городе Белая Церковь в Киевской области.

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