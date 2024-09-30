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Подполье подтвердило поражение нескольких колонн ВСУ и объектов в Киеве

08:13
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

ВС России нанесли более десятка ударов по украинской столице

ВС России нанесли беспрецедентное число ударов по Киеву. Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев насчитал не менее десяти прилетов по объектам в украинской столице.

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Как сообщил Лебедев агентству РИА Новости, удары наносились сериями. Кроме целей в Киеве, поражены также объекты в его пригородах и в городах Житомир и Смела в Черкасской области.

Под удар ВС России попали несколько колонн ВСУ. В районе Кривого Рога поражено два скопления украинских военных: одна колонна на выходе из города, другая на входе в Берислав. Удары нанесены по украинским военным в Виннице, а также по колонне ВСУ и складу в городе Белая Церковь в Киевской области.

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