Человек погиб при пожаре в ЖК "Селигер сити" на севере Москвы

Причиной возгорания называют газовые баллоны

Один человек погиб, двое пострадали при пожаре в жилом комплексе "Селигер сити", расположенном на севере Москвы. Такие данные в понедельник, 30 сентября, приводит столичный главк Министерства чрезвычайных ситуаций России.

Как уточнили в ведомстве, площадь распространения огня достигала сотни квадратных метров — горели квартиры с пятого по восьмой этажи. К настоящему времени возгорание ликвидировано.

Во время разбора завалов на месте пожара было найдено тело погибшего. Двое жильцов, в том числе ребенок, пострадали, сообщается в Telegram-канале МЧС.

Как сообщает ТАСС, по предварительным данным, причиной возгорания стали газовые баллоны, которые хранились в одной из квартир. Telegram-канал SHOT сообщает, что первый взрыв в квартире прогремел в 02:50. Жильцы выбежали на улицу. Всего, по их словам, взрывов было до восьми, при взрывах были видны вылетающие из квартиры на пятом этаже газовые баллоны.

Сообщается также, что мужчина из квартиры, расположенной по соседству с эпицентром взрыва, пытался спастись, выпрыгнув из окна. Другие жильцы растянули под окнами дома одеяло. По предварительным данным, мужчина жив и получил несколько переломов.

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