Россиян предупредили о предстоящей проверке систем оповещения

Она запланирована на 2 октября

Во всех субъектах Российской Федерации запланирована проверка систем оповещения населения. Об этом в понедельник, 30 сентября, предупреждает Министерство чрезвычайных ситуаций России.

Как уточняет ведомств, масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней будет проводиться 2 октября. В это время запустят сирены и громкоговорители, а в эфире общероссийских обязательных общедоступных телевизионных и радиоканалов будет передаваться соответствующее сообщение.

МЧС напомнило, что нормальное функционирование системы оповещения крайне важно для своевременного доведения до населения информации об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, сообщает "Интерфакс".

6 марта звуки сирен звучали в целом ряде российских регионов, однако оснований для беспокойства у местного населения не было. Министерство чрезвычайных ситуаций России объяснило, что проводилась очередная плановая комплексная техническая проверка готовности системы оповещения о ЧС.

Россиянам напоминают, что нельзя верить фейкам, распространяемым в интернете о псевдопричинах громких звуков. Черпать информацию необходимо только из официальных источников, предоставляющих проверенные сведения.

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