В России ужесточат наказание за нелегальную миграцию

Документы могут рассмотреть уже сегодня

Госдума на заседании 30 сентября рассмотрит три инициативы, ужесточающие наказание за нелегальную миграцию.

Авторы инициативы – депутаты Ирина Яровая и Олег Морозов. В первом предложении речь идет о том, что незаконное пребывание на территории России станет отягчающим обстоятельством при совершении любых преступлений.

Ужесточится административная ответственность юридических лиц за подделку документов. Согласно вторым поправкам, можно попасть на штраф от пяти миллионов до 10 миллионов рублей (сейчас - от 400 тысяч рублей до одного миллиона рублей). За рецидив сумма штрафа может вырасти до 60 миллионов рублей.

Третий документ ужесточает наказание за организацию незаконной миграции, сообщает газета "Коммерсант". В частности, депутаты предлагают установить минимальный срок лишения свободы от двух лет.

На прошлой неделе ФСБ и СКР задержали организаторов преступной группы, которая помогала получать российское гражданство уроженцам Центральной Азии по поддельным паспортам граждан Украины.

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