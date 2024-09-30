СК показал кадры последствия пожара в ЖК "Селигер Сити"

На месте работают специалисты

Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство по неосторожности" после пожара в ЖК "Селигер Сити" в Москве.

По последним данным, один человек погиб, двое пострадали. На месте работают следователи. Назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели. Расследование дела контролирует столичная прокуратура.

Пожар в ЖК "Селигер Сити" в Ильменском проезде начался в ночь на 30 сентября в квартире на пятом этаже – там шли ремонтные работы. По предварительным данным, взорвались баллоны, используемые для монтажа натяжного потолка.

В настоящий момент пожар потушен. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, передает ТАСС в оперативных службах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram