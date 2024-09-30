ВС России уничтожили за неделю в ЛНР более 11 тысяч боевиков ВСУ

Отражено более 20 атак противника

Подразделения группировки "Запад" ВС России за неделю отразили более 20 контратак ВСУ на рубежах Луганской народной республики. Итоги работы российских военных в ЛНР за период с 21 по 27 сентября подвел военный эксперт Андрей Марочко.

В беседе с ТАСС Марочко уточнил, что российские войска пресекли 24 попытки ВСУ проникнуть на территорию республики. В результате боевых действий за указанный промежуток времени уничтожено 11 390 украинских боевиков и наемников.

Кроме того, за прошедшую неделю ВС России уничтожили на этом направлении 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 57 полевых складов с боеприпасами и свыше 300 боевых машин украинской армии. Поражено 163 орудия полевой артиллерии, 19 танков и 12 реактивных систем залпового огня.

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