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ВС России уничтожили за неделю в ЛНР более 11 тысяч боевиков ВСУ

08:40
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Отражено более 20 атак противника

Подразделения группировки "Запад" ВС России за неделю отразили более 20 контратак ВСУ на рубежах Луганской народной республики. Итоги работы российских военных в ЛНР за период с 21 по 27 сентября подвел военный эксперт Андрей Марочко.

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В беседе с ТАСС Марочко уточнил, что российские войска пресекли 24 попытки ВСУ проникнуть на территорию республики. В результате боевых действий за указанный промежуток времени уничтожено 11 390 украинских боевиков и наемников.

Кроме того, за прошедшую неделю ВС России уничтожили на этом направлении 31 станцию радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 57 полевых складов с боеприпасами и свыше 300 боевых машин украинской армии. Поражено 163 орудия полевой артиллерии, 19 танков и 12 реактивных систем залпового огня.

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