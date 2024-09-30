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В Белгородской области при атаке БПЛА погиб боец самообороны

08:51
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Еще один мирный житель был ранен

Боец местных отрядов самообороны погиб и мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, удар дроном был нанесен по поселку Октябрьский Белгородского района. При исполнении боевых задач был тяжело ранен боец теробороны, медики боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось.

Кроме того, местный житель получил ожоги предплечья и голеней. Ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, всего в ночь на 30 сентября на Белгородскую область враг направил два беспилотника.

Ранее сообщалось, что на школьные автобусы в Белгородской области установили 55 станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Белгородской губернатор Вячеслав Гладков отметил, что "с РЭБами будет спокойнее возить детей в школы".

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