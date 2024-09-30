В Тбилиси сослались на слова Лаврова о готовности помочь

Власти Грузии предлагают России приступить к реализации конкретных мер в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией. Такое заявление сделал в воскресенье, 29 сентября, генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Политик прокомментировал высказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова о готовности Москвы помочь Тбилиси в налаживании отношений с Абхазией и Южной Осетией.

По мнению Каладзе, "было бы хорошо перейти к действенным шагам", например, приступить к разработке плана по выводу российских военнослужащих из Абхазии и Южной Осетии, сообщает ТАСС.

Весной 2023 года директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что Грузию подталкивают к войне с Россией. В западных странах пытаются убедить Тбилиси в том, что "вот сейчас как раз тот удобный момент, когда можно вернуть контроль над территориями Абхазии и Южной Осетии".

Глава киевского режима Владимир Зеленский призывал грузинские власти начать войну против Абхазии и Южной Осетии под предлогом "восстановления территориальной целостности". Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявлял, что это "признак явной агонии, которую испытывает киевский режим".

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