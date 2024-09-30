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В ДНР рассказали подробности боев за Угледар

09:39
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

ВС России продвинулись к центру

В Донецкой Народной республике (ДНР) продолжаются бои за освобождение Угледара.

Бои идут уже в центре города. Российские войска расширили зону контроля и серую зону в нескольких частях населенного пункта, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Наши ребята продвинулись к центру города. Ожесточенные бои продолжаются, наши штурмовые отряды уже в центральной части", - сообщил он РИА Новости.

Угледар расположен в Волновахском районе Донбасса, бои за него идут с начала спецоперации. Этот город - последний крупный укрепрайон ВСУ на южнодонецком направлении. Его освобождение позволит ВС России выйти на оперативный простор в Донбассе и продвигаться к административным границам ДНР.

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