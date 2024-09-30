Украинский лидер не достиг своих целей

Визит Владимира Зеленского в США наблюдатели оценивают как провальный. Украинский лидер не смог достичь своих целей – в том числе по привлечению сторонников своего "плана победы", пишет The Wall Street Journal.

Авторы отмечают, что администрация президента США Джо Байдена отказалась одобрить представленный главой киевского режима "план победы". В Белом доме опасаются дальнейшей эскалации ситуации: по данным издания, там выразили скептицизм в отношении творчества Зеленского и заявили, что хотят больше подробностей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что в Вашингтоне внимательно изучат предложенный Киевом "план победы". Надо понять, что еще требуется, чтобы помочь Украине. Авторы материала отмечают, что прохладный прием украинского лидера Вашингтоном показывает сокращение числа возможных вариантов, которые остаются у Зеленского.

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