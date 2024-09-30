Жители Новороссии прошли непростые испытания

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем воссоединения новых регионов с Россией.

Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей проявили решительность и твердость, отстаивая свои интересы. Для всей страны это стало судьбоносным событием.

"Мы шли к этому через годы и непростые испытания. Знали, в каких невыносимых условиях постоянных обстрелов и блокады долгих восемь лет живет Донбасс", - сказал в своем обращении глава государства.

Жители Новороссии выступили против вооруженного государственного переворота в Киеве, дали отпор неонацистской диктатуре.

"Мы гордимся нашими героями, делаем все, чтобы поддержать их", - подчеркнул Путин.

30 сентября 2022 года в Георгиевском зале Кремля были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Новые регионы присоединились по итогам прошедших референдумов.

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