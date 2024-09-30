СКР велел проверить школу в Калининграде из-за не владеющих русским учеников

Жители жалуются, что из-за таких учеников их дети не могут получать образование

В центральный аппарат Следственного комитета России поручено представить доклад в связи с публикациями средств массовой информации о нарушении прав учеников в одной из школ Калининграда.

Как поясняется в Telegram-канале СКР, в соцсетях сообщалось, что родители учеников одной из школ в Калининграде обеспокоены сложившейся в учреждении ситуацией. Из-за большого количества детей мигрантов, не владеющих русским языком, нарушен образовательный процесс. При этом администрация школы не принимает мер по обеспечению права на образование в отношении других школьников.

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального главка ведомства Евгению Козырецкому провести проверку этих сообщения, а по ее результатам — представить доклад.

Ранее Министерство высшего образования и науки России поддержало предложение дополнить устной частью экзамен по русскому языку для трудовых мигрантов. Авторы инициативы указывали, что способность к живой коммуникации очень важна при трудоустройстве и адаптации в обществе.

При этом Министерство просвещения задумалось над введением языковой диагностики для детей мигрантов. Ведомство напомнило, что в России уже ввели программу психолого-педагогического сопровождения процессов обучения, а также языковой и культурной адаптации детей иностранных граждан.

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