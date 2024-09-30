В Госдуму внесут законопроект о передаче пенсионных баллов родителям

Чтобы получить страховую пенсию по старости, нужно минимум 30 пенсионных баллов

Группа депутатов во главе с лидером фракции ЛДПР Леонидом Слуцким инициирует поправки в законодательство, разрешающие россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям.

Как пишут "Известия", парламентарии предлагают разрешить передавать не более двух пенсионных баллов за календарный год: по одному баллу каждому родителю либо два балла сразу — единственному родителю.

Авторы поправок поясняют, что таким образом россияне, которые достигли пенсионного возраста, но не накопили достаточного количества баллов, смогут с помощью своих детей быстрее выйти на заслуженный отдых. При этом большого ущерба для будущих пенсий работающих россиян, помогающих так своим родителям, не будет.

В августе сообщалось, что в России могут снять ограничение по количеству пенсионных баллов, начисляемых работающим пенсионерам. Если будут приняты соответствующие поправки, им позволят копить баллы наравне с населением в трудоспособном возрасте — до десяти в год.

В Минтруде рассказали, что россияне с 14 лет могут начать получать трудовой стаж, ухаживая за пожилыми людьми. Период такого ухода будет учтен при формировании страховой пенсии в будущем, за него будут начисляться баллы – по 1,8 за каждый год.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram