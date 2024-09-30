Илон Маск предсказал скорые сражения "роев беспилотников"

Эти битвы поразят воображение

Битвы, которые поразят воображение, грядут в ближайшем будущем. Это будут сражения роев беспилотников, предсказал американский предприниматель Илон Маск в посте на своей странице в соцсети X.

Основатель и владелец Space X и Tesla прокомментировал пост другого пользователя платформы. Блогер напомнил подписчикам, что США могут производить около 20 тысяч дронов в год – притом, что Китай в состоянии производить такое количество в день.

Ранее в Пентагоне заявили, что Соединенные Штаты нарастят производство БПЛА с учетом опыта изучения конфликта на Украине. Американские СМИ писали, что США могут ежемесячно производить лишь около 5 тысяч БПЛА. В то же время Украина расходовала порядка 10 тысяч дронов в месяц.

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