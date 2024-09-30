Сергей Собянин рассказал, как город поддерживает экспорт в страны БРИКС

Экспорт увеличился почти в три раза

Столичные компании активно развивают торгово-экономические отношения со странами БРИКС+. Экспорт увеличился почти в три раза. Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, общая сумма контрактов на текущий момент превысила 21 миллиард рублей.

Самыми популярными направлениями стали Китай, Индия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты и Бразилия. В КНР активно развиваются кино и анимация. Кроме того, весьма востребованы поставщики высокотехнологичных решений. А в Индии получили популярность 3D-разработки.

Мэр отметил: Москва предлагает предпринимателям поддержку с обучением и подготовкой к работе на иностранных рынках, помогает с продвижением за рубежом, а также предоставляет гранты и льготные кредиты.



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