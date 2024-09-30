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В Ингушетии предотвратили диверсии и нападения на правоохранителей

10:06
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Преступления готовили восемь местных жителей

Серия диверсий на энергетических объектах и нападений на работников правоохранительных органов предотвращена в Ингушетии. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказали в Федеральной службе безопасности.

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Как уточнили в Центре общественных связей спецслужбы, готовили преступления восемь местных жителей. Один из них оказал вооруженное сопротивление при задержании и был смертельно ранен, остальные арестованы.

Во время следственных действий была обнаружены взрывчатка мощностью около 10 килограммов тротила, гранатомет, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат.

Ранее в ФСБ предупредили, что украинские спецслужбы по-прежнему активно ищут потенциальных исполнителей терактов и диверсий, ориентируясь на подростков, радикально настроенную молодежь и пожилых граждан.

В Ростовской области был задержан агент, подготовленный натовскими инструкторами. Злоумышленник планировал теракт на инфраструктурном объекте в целях экономической безопасности и обороноспособности России.

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