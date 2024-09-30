Участникам СВО и членам их семей доступна скидка на рыбных рынках Москвы

В 10%
Поставщики рыбных рынков Москвы оказывают помощь бойцам спецоперации и членам их семей.
Скидка в размере 10% распространяется на всю продукцию рыбных рынков в СЗАО и ВАО, сообщили в столичной мэрии.
Кроме того, поставщики рыбных рынков отправляют в госпитали северную рыбу, а в Курскую область - тушенку из оленя, лося и кабана. Фермеры везут в зону СВО овощи, фрукты и другие необходимые товары.
Ранее к акции помощи участникам СВО присоединилось около 60 московских межрегиональных ярмарок. Они тоже предоставляют скидку в 10%.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram