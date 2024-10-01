Полезно знать: нацпроект "Жилье и городская среда"

Благодаря ему преображаются площади и парки, детские и спортивные площадки, дворы и набережные

Привести в порядок свой дом может каждый. А в масштабах страны с этим помогает справиться национальный проект "Жильё и городская среда". Благодаря ему преображаются площади и парки, детские и спортивные площадки, дворы и набережные.

Выбирают объекты для благоустройства сами жители на Ежегодном Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. В этом году свои предпочтения выразили более 17 миллионов россиян.

За всё время по Нацпроекту уже благоустроено более 69 тысяч объектов городской среды, включая 32 тысяч парков.

Один из них — "Кашкадан" в Уфе. Игровые зоны, амфитеатры, причалы для лодок и места для рыбной ловли, скейт-парк, яркая иллюминация и поющий фонтан прямо в озере — здесь есть всё необходимое для отдыха и детей, и взрослых.

Такое преображение парка – лучший повод принять участие в голосовании по благоустройству в следующем году. Уютно и комфортно должно быть в каждом городе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram