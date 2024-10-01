ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Полезно знать: нацпроект "Жилье и городская среда"

10:30
  • вторник
  • 01 октября 2024

Благодаря ему преображаются площади и парки, детские и спортивные площадки, дворы и набережные

Привести в порядок свой дом может каждый. А в масштабах страны с этим помогает справиться национальный проект "Жильё и городская среда". Благодаря ему преображаются площади и парки, детские и спортивные площадки, дворы и набережные.

Полезно знать: нацпроект "Малое и среднее предпринимательство"
Полезно знать: нацпроект "Образование", программа "Профессионалитет"

Выбирают объекты для благоустройства сами жители на Ежегодном Всероссийском голосовании за выбор объектов благоустройства. В этом году свои предпочтения выразили более 17 миллионов россиян.

За всё время по Нацпроекту уже благоустроено более 69 тысяч объектов городской среды, включая 32 тысяч парков.

Один из них — "Кашкадан" в Уфе. Игровые зоны, амфитеатры, причалы для лодок и места для рыбной ловли, скейт-парк, яркая иллюминация и поющий фонтан прямо в озере — здесь есть всё необходимое для отдыха и детей, и взрослых.

Такое преображение парка – лучший повод принять участие в голосовании по благоустройству в следующем году. Уютно и комфортно должно быть в каждом городе.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Благоустроенный двор
Благоустроенный двор
Благоустройство
Благоустройство
Благоустройство
Благоустройство
Благоустройство
Благоустройство
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.