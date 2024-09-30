Все намеченные цели будут достигнуты

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, поблагодарил граждан нашего государства за сплоченность и патриотический настрой, которые россияне демонстрируют в условиях специальной военной операции.

В поздравлении с двухлетней годовщиной вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации Владимир Путин напомнил, что специальная военная операция носит освободительный характер.

Президент России также подчеркнул, что Украину после 2014 года активно готовили к карательной операции против жителей юго-востока, к атакам на Крым и другие регионы России. Как отметил Владимир Путин, на Украине насаждалась "ненависть и радикальный национализм", разжигалась вражда ко всему русскому, а потому СВО носит освободительный характер.

Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты, цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия завершит специальную военную операцию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. При этом конкретных сроков завершения СВО нет, они и не столь важны.

Владимир Путин подчеркивал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

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