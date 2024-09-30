ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин напомнил про обоснованность спецоперации

10:50
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Все намеченные цели будут достигнуты

Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, поблагодарил граждан нашего государства за сплоченность и патриотический настрой, которые россияне демонстрируют в условиях специальной военной операции.

Представлены новые герои спецоперации
ВС России продвигаются на всех основных направлениях в зоне спецоперации

В поздравлении с двухлетней годовщиной вхождения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации Владимир Путин напомнил, что специальная военная операция носит освободительный характер.

Президент России также подчеркнул, что Украину после 2014 года активно готовили к карательной операции против жителей юго-востока, к атакам на Крым и другие регионы России. Как отметил Владимир Путин, на Украине насаждалась "ненависть и радикальный национализм", разжигалась вражда ко всему русскому, а потому СВО носит освободительный характер.

Правда на нашей стороне, все намеченные цели будут достигнуты, цитирует российского лидера пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Россия завершит специальную военную операцию тогда, когда добьется своих целей и обеспечит безопасность для будущих поколений. При этом конкретных сроков завершения СВО нет, они и не столь важны.

Владимир Путин подчеркивал, что мужество и героизм в крови у нашего народа, в этом — залог грядущей победы в СВО. Бойцы специальной операции достойны памяти своих предков, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, заявил глава государства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.