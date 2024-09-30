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Зеленский отказался показать полный "план победы" украинцам

11:16
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Избравший его народ вынужден довольствоваться слухами и утечками

Полный план завершения конфликта с Россией, который глава киевского режима Владимир Зеленский представил западным партнерам во время поездки в США, не обнародуют для украинцев. Об этом рассказал руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак.

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Как отметил чиновник, пресловутый план "после презентации президенту США и партнерам, я думаю, что он будет презентован украинцам", однако, "безусловно, есть части, такие очень чувствительные, они являются закрытыми".

Такой подход Ермак объяснил тем, что в случае обнародования полного текста плана во всех подробностях он станет доступен и российской разведке, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что заявления представителей киевского режима о некоем плане "победы над Россией" не новы. Несмотря на это, Россия продолжает специальную военную операцию и достигнет всех поставленных целей.

В Кремле также подчеркивали, что никакого осязаемого "плана мира" главы киевского режима Владимира Зеленского пока нет даже для Запада, "ни о каком принятии там речи не идет".

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