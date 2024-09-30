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Российские войска перерезали трассу Селидово - Курахово в ДНР

10:40
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Логистический узел ВСУ в этом районе обезврежен

Перерезана очередная трасса, которую использовали ВСУ для снабжения своих частей в Донецкой Народной Республике перерезана. Об успехах российской армии на этом направлении сообщили в силовых структурах.

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Военные уточнили, что ВС России перерезали трассу, ведущую из Селидова в Курахово. Кроме того, российские силы держат под огневым контролем железнодорожную ветку в районе поселка Цукурино.

Как отметили силовики, в результате действий российских подразделений фактически разрезан логистический узел Вооруженных сил Украины на этом участке фронта. Противник пока пользуется грунтовыми дорогами. Но и они простреливаются российскими войсками, передает ТАСС.

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