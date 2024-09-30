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"Люди кричали, кто-то прыгал из окон": очевидцы — о первых минутах пожара в ЖК "Селигер Сити"

11:54
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Погиб один человек

Крупный пожар произошёл этой ночью на севере Москвы. Огонь охватил с пятого по восьмой этажи жилого комплекса "Селигер Сити". Один человек погиб, ещё несколько доставлены в больницу. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газовых баллонов.

Жители многоквартирного дома в районе Западное Дегунино проснулись около трех часов ночи от громких звуков. Очевидцы говорят, что слышали несколько хлопков. Как выяснилось, в одной из квартир, где шёл ремонт, взорвались газовые баллоны - их использовали для монтажа натяжных потолков. Начался пожар. Люди в спешке собирали документы и спускались по лестнице.

"Мы с супругом спали уже, проснулись оттого, что ребенок закричал. Соскочили, и второй взрыв случился. Оделись быстро, схватили паспорта, кошку и бежать"

"Просыпаешься от хлопка, желтый след, что-то горит, люди кричат, кто-то кричит: "Прыгайте", натягивают ткань"

"Страшно очень было, потому что все горело, люди кричали "помогите", кто-то прыгал с окна, везде был пепел, было много дыма".

Огонь охватил с 5 по 8 этаж. На место прибыли десятки спасателей, около 30 единиц техники. Двоих пострадавших, в том числе ребёнка, доставили в больницу. Один человек погиб. Это хозяин квартиры, в которой взорвались баллоны.

Следователи продолжают работать на месте происшествия. По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

Полина Кастрицкая

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Последствия пожара в ЖК "Селигер сити" в Москве
Пожар в ЖК "Селигер сити" на севере Москвы
Пожар в ЖК "Селигер сити" на севере Москвы
Последствия пожара в ЖК "Селигер сити" в Москве
Последствия пожара в ЖК "Селигер сити" в Москве
Пожар в ЖК "Селигер сити" на севере Москвы
Пожар в ЖК "Селигер сити" на севере Москвы
Последствия пожара в ЖК "Селигер сити" в Москве
Последствия пожара в ЖК "Селигер сити" в Москве
Пожар в ЖК "Селигер сити" на севере Москвы
Пожар в ЖК "Селигер сити" на севере Москвы
Последствия пожара в ЖК "Селигер сити" в Москве
Последствия пожара в ЖК "Селигер сити" в Москве
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