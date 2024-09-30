В Австрии на парламентских выборах победу одержала партия, выступающая за мирное урегулирование конфликта на Украине

Неутешительные для киевского режима новости приходят и с Запада. В еще одной европейской стране стремительно набирают популярность ультраправые силы, выступающие против военной поддержки Украины. В Австрии на парламентских выборах победу одержала партия, которая выступает за мирное урегулирование конфликта, а также отмену антироссийских санкций. Впрочем, здравый и прагматичный подход, разделяют далеко не все в Старом Свете.

Подробности — в репортаже "ТВ Центра".

Елена Макарова

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