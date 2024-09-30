Москвич ударил ножом в шею пассажира в вагоне метро

Инцидент произошел на "оранжевой" ветке

Полиция задержала мужчину, который ударил ножом в шею пассажира столичного метро.

Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции "Китай-город" до станции "Тургеневская". Причиной конфликта стала просьба пострадавшего уступить место женщине. В результате житель столицы достал нож и ударил им оппонента.

Пострадавшим оказался приезжий из Волгоградской области, медики оказали ему всю необходимую помощь. Нападавший успел скрыться, однако его оперативно задержали по месту жительства.

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, злоумышленник арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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