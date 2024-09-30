Москвич ударил ножом в шею пассажира в вагоне метро

Инцидент произошел на "оранжевой" ветке
Полиция задержала мужчину, который ударил ножом в шею пассажира столичного метро.
Инцидент произошел в вагоне поезда, следовавшего от станции "Китай-город" до станции "Тургеневская". Причиной конфликта стала просьба пострадавшего уступить место женщине. В результате житель столицы достал нож и ударил им оппонента.
Пострадавшим оказался приезжий из Волгоградской области, медики оказали ему всю необходимую помощь. Нападавший успел скрыться, однако его оперативно задержали по месту жительства.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, злоумышленник арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram