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Российский "Искандер" уничтожил состав с боеприпасами ВСУ под Николаевом

11:18
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Ликвидировано 12 вагонов

Пункт разгрузки военных железнодорожных эшелонов в Николаевской области стал целью удара ВС России. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 12 вагонов с боеприпасами.

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В военном ведомстве уточнили, что удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Цель находилась в населенном пункте Казанка Николаевской области – это в 45 километрах западнее Кривого Рога.

"Искандер" поразил состав из 12 вагонов с боеприпасами. Уничтожено, в том числе, поставленное западными странами вооружение.

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