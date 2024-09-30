Российский "Искандер" уничтожил состав с боеприпасами ВСУ под Николаевом

Ликвидировано 12 вагонов

Пункт разгрузки военных железнодорожных эшелонов в Николаевской области стал целью удара ВС России. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 12 вагонов с боеприпасами.

В военном ведомстве уточнили, что удар нанес расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М". Цель находилась в населенном пункте Казанка Николаевской области – это в 45 километрах западнее Кривого Рога.

"Искандер" поразил состав из 12 вагонов с боеприпасами. Уничтожено, в том числе, поставленное западными странами вооружение.

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