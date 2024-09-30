Призывников не привлекут к выполнению задач СВО в новых регионах

В России с 1 октября стартует осенний призыв

В Генеральном штабе рассказали о сроках и особенностях осеннего призыва в этом году.

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря, кроме жителей отдаленных районов Крайнего Севера. Для них мероприятия начнутся 1 ноября. Отправлять призывников со сборных пунктов начнут с 15 октября.

Срок службы не изменится и составит 12 месяцев, сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Владимир Цимлянский.

Все призывники будут проходить службу в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории России. Они не будут участвовать в специальной военной операции в новых регионах.

"Привлекаться не будут", - подчеркнул Цимлянский.

В этом году повестки будут приходить в бумажном виде. Они будут доводиться как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами. Решение призывных комиссий можно будет обжаловать в досудебном порядке, жалобу можно подать через Госуслуги.

Выслужившие сроки призывники будут своевременно уволены и направлены к местам проживания, подчеркнули в Генштабе.

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