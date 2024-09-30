Виновник пожара в ЖК "Селигер сити" чуть не устроил взрыв в Химках

Он мог сделать это намеренно

Владелец квартиры в столичном жилом комплексе "Селигер сити", из-за которого, по предварительным данным, произошел масштабный пожар в ЖК, мог стать причиной еще одной трагедии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Роману К. принадлежала недвижимость не только в "Селигер сити", но и в одном из домов в подмосковных Химках. В нее он привез десяток газовых баллонов. К счастью, соседи проявили бдительность. Поскольку устные замечания жильцов Роман К. проигнорировал, встревоженные люди обратились в компетентные органы.

Полицейские и сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, прибывшие по вызовам, вскрыли дверь квартиры, вынесли из жилого помещения газовые баллоны и опечатали дверь. На звонки владелец недвижимости не отвечал. Буквально через несколько часов произошли взрывы и пожар в московском "Селигер сити".

Telegram-канал SHOT отмечает, что Роман К. мог устроить пожар намеренно: от него недавно ушла жена и забрала детей. Мужчину поставили на учет в психоневрологическом диспансере. Соседи рассказывают, что Роман стал агрессивен и груб, провоцировал конфликты.

Следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, поскольку при разборе завалов на месте пожара спасатели нашли одного погибшего. Его личность устанавливают. Не исключено, что это и есть владелец квартиры — эпицентра взрывов и пожара.

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