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ВСУ обустроили километры подземных переходов в Угледаре

11:48
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Тем не менее, украинские солдаты сдаются в плен

Российские войска достигли серьезных успехов на угледарском направлении. Однако противник все еще достаточно серьезно упирается, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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Пушилин пояснил, что бои за Угледар в Донецкой Народной Республике осложняются тем, что город находится на возвышенности. Кроме того, противник обустроил в городе серьезные укрепрайоны. Это и пулеметные гнезда на высотках, и подземные ходы, которые протянулись на километры. Вдобавок украинская группировка успела создать в городе запасы боеприпасов и провизии.

Как заявил Пушили в эфире телеканала "Россия 24", украинские войска успели перебросить подкрепления в Угледар. Однако это преимущественно это мобилизованные, которые пользуются любой возможностью, чтобы сдаться в плен.

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