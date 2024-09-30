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В Тульской области проверят сообщения о взятом в рабство участнике СВО

12:07
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Его и других людей силой удерживали на ферме цыгане

Следственный комитет начал проверку после сообщений об удерживании десяти человек, в том числе участника СВО, на ферме в Тульской области.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщили в пресс-службе ведомства.

О ситуации рассказало волонтерское движение против рабства "Альтернатива". Они выяснили, что группа цыган незаконно удерживала не менее 10 человек на территории фермы в Белевском районе. Людей принуждали собирать яблоки.

"Их заставили написать расписки о том, что они согласны со всем происходящим. Люди жили в антисанитарных условиях, без горячей воды, с тараканами, клопами и вшами. За непослушание и желание отдохнуть к ним применяли насилие", - рассказали волонтеры.

Одному из рабов удалось спрятать телефон и сообщить родственникам, что он попал в беду.

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