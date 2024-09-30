Сергей Собянин: Ежегодно Москва реализует более 300 цифровых проектов

Москва является одним из самых умных и технологичных городов мира

Столичные власти отводят особое внимание развитию цифровых технологий и онлайн-сервисов. Следуя идее национального проекта "Цифровая экономика", в Москве успешно внедряют новейшие разработки в самых разных сферах жизни. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем блоге.

Сентябрь можно запросто назвать цифровым месяцем. День программиста — профессиональный праздник специалистов в области информационных технологий — пришелся в этом году на 12 сентября. А сегодня, 30 сентября, неофициально отмечается День интернета в России. К слову, в этом году Рунету исполнилось 30 лет. Узнать об истории цифровых сервисов столицы и о наших уникальных проектах можно на выставке в павильоне "Умный город" на ВДНХ и на сайте спецпроекта Департамента информационных технологий.

Сергей Собянин напомнил, что в мае 2023 года открыли бесплатную облачную платформу для совместной разработки программного обеспечения Mos.Hub.

Она стала отечественной заменой зарубежных аналогов. Чтобы присоединиться к ней, понадобится только учетная запись на mos.ru. Необходимо авторизироваться, а затем уже приступать к работе над проектом: сайтом, программным обеспечением, курсом, ботом и другими задачами. Делать это можно совместно с единомышленниками из любого уголка страны.

Mos.Hub — это экосистема инструментов для организации и автоматизации процессов безопасной разработки и развития программного обеспечения.

Недавно в ней появились два новых удобных сервиса. Это Mos.Track, который предназначен для руководства ИТ-проектами, и Mos.Wiki — он служит для работы с документацией. Сервисы позволяют управлять разработками и задачами внутри них, заниматься документацией, необходимой для создания цифровых решений. За период чуть более года к платформе присоединились свыше 19 тысяч пользователей, у них в работе находится свыше 17,5 тысячи проектов. В их числе, к примеру, операционная система "МОС", которая сегодня является частью платформы "Московская электронная школа".

Залогом успеха разработчиков решений на основе искусственного интеллекта (ИИ) служит использование актуальных дата-сетов — массивов данных по самым разным сферам.

Еще в 2013 году мы создали портал открытых данных Правительства Москвы. Сейчас он предоставляет доступ более чем к 1200 обезличенным наборам данных — дата-сетам, включая такие наборы данных, как график отключения воды, адресный реестр объектов недвижимости, площадки для выгула собак, объекты культурного наследия и другая информация. Порталом пользуются как жители, чтобы находить информацию, так и ИТ-специалисты — для разработки сервисов и приложений. Данными пользуются крупные российские картографические сервисы, которые добавляют полезную информацию на свои карты. Например, перед Новым годом появляется информация о елочных базарах.

На основе опубликованных дата-сетов созданы многие мобильные приложения и интернет-сервисы, среди которых есть как проекты сторонних разработчиков, так и городские решения.

В их числе — мобильное приложение "Госуслуги Москвы", платформа "Электронный дом" и портал "Наш город". В рамках спецпроекта по внедрению цифровых технологий Москва предлагает разработчикам 32 набора данных для создания прорывных решений с использованием искусственного интеллекта: данные метеостанций, результаты голосований в проекте "Активный гражданин", сведения о водоснабжении, содержании дворовых территорий, спортивных мероприятиях и многое другое. Кроме того, обезличенные наборы данных для самотестирования сервисов компьютерного зрения в лучевой диагностике публикуются на сайте mosmed.ai. Сегодня разработчикам доступно уже 68 таких датасетов по маммографии, флюорографии, компьютерной томографии и другим направлениям.

Департамент информационных технологий Москвы регулярно делает собственные аналитические обзоры и проводит исследования.

С 2017 года они публикуются на специальном портале. Специалисты могут найти здесь результаты исследований в сфере ИТ и связи, анализ использования цифровых технологий в столице, в том числе ИИ. Еще там содержатся результаты изучения состояния рынка труда и сведения о том, насколько Москва привлекательна для ИТ-специалистов. Новинка этого года — доступ к аналитике о технологических трендах умных городов России и мира на портале ICT.Moscow.

Форум-соревнование (хакатон) — отличная возможность для начинающих улучшить свои навыки, найти команду и построить карьеру в компании — постановщике задач и реализовать собственный проект.

С 2019 года столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития проводит масштабный международный хакатон "Лидеры цифровой трансформации". Он объединяет талантливых ИТ-специалистов из разных уголков мира. Участники в возрасте от 18 лет разрабатывают цифровые продукты и сервисы по запросу Москвы, других российских регионов, а также представителей бизнеса. Победители и призеры получают премии. За шесть лет в конкурсе приняли участие более 40 тысяч человек и свыше 4,5 тысячи команд. Они разработали больше 2,1 тысячи решений и создали более 60 стартапов. Общий премиальный фонд за весь период реализации проекта превысил 154 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что российское правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся айтишников представлять к государственным наградам. Учреждение звания "Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации" может подчеркнуть особое значение этой сферы для России.

Таких специалистов начинают готовить со школьной скамьи. На базе столичных школ созданы целые IT -полигоны, где ученики могут заниматься своими разработками — не только бытовых проборов, но и конструкций гораздо серьезнее. Например, школьники программируют робота-манипулятора, которого они еще и самостоятельно собрали. Такую же машину, только больших размеров, можно встретить на любом современном производстве.

Чтобы помешать "утечке мозгов", необходимых стране для достижения технологического суверенитета, в России предусмотрели комплекс мер поддержки работников сферы информтехнологий. Например, в июле кабмин пролонгировал программу льготной ипотеки для айтишников до 2030 года. Она позволит взять до девяти миллионов рублей по ставке всего в 6%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram