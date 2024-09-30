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Кабмин внес в Госдуму проект трехлетнего бюджета

12:25
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Правительство исходило из необходимости исполнения соцобязательств

Проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов внесен в Госдуму. Правительство при формировании главного финансового документа исходило из необходимости исполнения соцобязательств, заявили в кабмине.

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Как сообщается на сайте правительства, в 2025 году прогнозируется рост доходов федерального бюджета на 11,6% по сравнению с 2024 годом. Одновременно прогнозируется увеличение расходов федерального бюджета - с 39,4 триллиона рублей в 2024 году до 41,5 триллиона рублей в 2025 году. Исполнение федерального бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в 2025 году. Основными источниками финансирования дефицита в 2025-2027 годах будут выступать государственные заимствования, объем госдолга останется на безопасном уровне, заверили в правительстве.

Подчеркивается, что около 37,5 миллиарда рублей запланировано на поддержку региональных демографических программ, направленных на повышение рождаемости. На ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка предусмотрено свыше 4 триллионов рублей. Кроме того, более 130 миллиардов рублей заложено в проекте бюджета на повышение уровня пенсионного обеспечения.

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