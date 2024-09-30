ЦАХАЛ может начать наземное вторжение в Ливан в ближайшие дни

Пока Израиль атакует Ливан с воздуха

Израильская армия (ЦАХАЛ) может начать наземное вторжение в Ливан уже на этой неделе. Об этом в понедельник, 30 сентября, рассказали информированные источники.

Как пишет The Wall Street Journal, в настоящее время израильские подразделения проводят небольшие рейды в южный Ливан для сбора разведывательных данных.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что атаки израильских военных на Ливан бесчеловечны. Кроме того, дипломат призвал немедленно положить конец убийствам палестинцев в секторе Газа американским оружием.

Соединенные Штаты, для которых Израиль является ключевым союзником на Ближнем Востоке, публично не одобряют действия Тель-Авива в отношении Ливана. Однако президент США Джо Байден назвал справедливой гибель лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара.

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