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Сильнейшая пылевая буря накрыла юг России

14:52
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Мощный ветер с песком - в Ставропольском крае, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях

Рыжее небо и гигантские клубы пыли. Увидеть что-то даже на расстоянии вытянутой руки - трудно. И это в самый разгар дня. Песчаная буря накрыла несколько регионов России. В эпицентре - Ростовская, Астраханская, Луганская области, Ставрополье и Калмыкия. Нулевая видимость резко осложнила ситуацию на трассах. Некоторые водители останавливаются прямо на дороге. Тем, кто продолжает движение, нужно соблюдать предельную осторожность.

Дома не легче. Даже при закрытых окнах дышать трудно. Как на стройке при проведении пыльных работ, жалуются жители. В воздухе еще и запах гари. Сухая погода и штормовой ветер способствуют возникновению не только песчаных бурь, но и природных пожаров. Несколько очагов зафиксировано в Волгоградской и Ростовской областях.

Жителям советуют не пользоваться личным автотранспортом, а лучше - вообще не выходить из дома. Если оказались на улице - носить медицинские маски или марлевые повязки, не подходить к шатким конструкциям и деревьям.

По прогнозам синоптиков, опасные метеоусловия сохранятся до среды. К этому времени песчаная буря может добраться до центральной России. 

Кристина Гнедова, "ТВ Центр"

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Пыльная буря (изображение сгенерированное нейросетью)
Пыльная буря (изображение сгенерированное нейросетью)
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