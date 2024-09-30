Итоги конференции "История Новороссии" подвели в Москве

Само мероприятие проходило в Мариуполе

В понедельник в Москве подвели итоги первой международной конференции по общественно-гуманитарным наукам "История Новороссии".

Мероприятие, организованное по поручению президента, проходило в Мариуполе. Оно собрало около полутора сотен специалистов из нашей страны и зарубежья. Участники обсудили вопросы патриотического воспитания и национальной идентичности жителей новых регионов России, провели мастер-классы и договорились о старте образовательных проектов. Как отметили организаторы, конференция станет ежегодной, а ее тематика будет еще обширнее.

"Мне кажется, что будет правильным, если тематика ее будет расширяться. Наряду с вопросами истории, которые очень важны, которые надо все время держать на высоком уровне, я думаю, что будут и какие-то секции, которые будут относиться и к экономическому развитию Новороссии. Причем как в историческом плане, так и про будущее", - отметил помощник президента России Андрей Фурсенко.

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