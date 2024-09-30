Сергей Собянин открыл после реконструкции поликлинику в центре Москвы

Мощность поликлиники выросла более чем в 2 раза

В Москве в рамках второго этапа программы модернизации амбулаторного звена завершили реконструкцию сразу семи городских поликлиник. Одну из них, в Даевом переулке в центре столицы, открыл сегодня мэр Сергей Собянин.

Здание медучреждения было практически полностью перестроено. Обновили фасад, заменили инженерные коммуникации, выполнили современную отделку помещений, установили современное оборудование. В результате реконструкции мощность поликлиники выросла более чем в 2 раза. Почти вдвое увеличилось количество кабинетов врачей общей практики и процедурных.

Подробности — в репортаже "ТВ Центра".

Полина Быта

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