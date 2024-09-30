В Москве прошел Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры

В последний день работала самая большая мультиформатная площадка

В Москве завершился Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры. Всю прошедшею неделю горожанам, в том числе школьникам и студентам, рассказывали как управлять личными и семейными бюджетами и построить свой собственный бизнес.

В последний день работала самая большая мультиформатная площадка - в Цифровом деловом пространстве. Для гостей подготовили лекции, мастер-классы, а также игры, квизы и стендапов.

Кроме того, там можно было определить свой уровень финансовой грамотности и потренировать навыки с помощью виртуальных технологий.

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