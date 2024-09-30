Российские войска поразили аэродромы ВСУ и воинский эшелон

Уничтожен также арсенал с боеприпасами

Российская авиация, артиллеристы и расчеты беспилотников нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ. Поражен арсенал с боеприпасами и склад ракетно-артиллерийского вооружения, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ударами также поражена инфраструктура аэродромов ВСУ. Уничтожен воинский эшелон в зоне разгрузки. Ликвидированы скопления живой силы и военной техники противника в 124 районах.

Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки четыре американских реактивных снаряда HIMARS. Также ПВО уничтожила 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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