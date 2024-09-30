ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин подписал указ об осеннем призыве

12:51
  • понедельник
  • 30 сентября 2024

Он, по традиции, стартует 1 октября

Президент России и Верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин подписал в понедельник, 30 сентября, указ об осеннем призыве.
Призывников не привлекут к выполнению задач СВО в новых регионах

Ожидается, что в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года на военную службу будет призвано 133 тысячи человек. Срок службы остался неизменным — 1 год. В Генштабе подчеркивали, что отправлять срочников в зону специальной военной операции, как и прежде, никто не собирается, сообщает РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснял, что основанием для призыва на срочную военную службу осенью 2024 года будут являться бумажные повестки. Электронное оповещение в тестовом режиме будет действовать лишь в трех регионах.

Спецпредставитель президента России Сергей Иванов, прежде руководивший Минобороны, подчеркивал, что никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может, поскольку "армия-то стала другой". При этом он со словами признательности вспомнил, что в свое время именно срочники "прекрасно воевали в Чечне".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.