Путин подписал указ об осеннем призыве

Он, по традиции, стартует 1 октября

Президент России и Верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин подписал в понедельник, 30 сентября, указ об осеннем призыве.

Ожидается, что в период с 1 октября по 31 декабря 2024 года на военную службу будет призвано 133 тысячи человек. Срок службы остался неизменным — 1 год. В Генштабе подчеркивали, что отправлять срочников в зону специальной военной операции, как и прежде, никто не собирается, сообщает РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов пояснял, что основанием для призыва на срочную военную службу осенью 2024 года будут являться бумажные повестки. Электронное оповещение в тестовом режиме будет действовать лишь в трех регионах.

Спецпредставитель президента России Сергей Иванов, прежде руководивший Минобороны, подчеркивал, что никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может, поскольку "армия-то стала другой". При этом он со словами признательности вспомнил, что в свое время именно срочники "прекрасно воевали в Чечне".

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